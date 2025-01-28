Burç Kümbetlioğlu rolü için tam 15 kilo aldı! Uzak Şehir'in Boran'ı değişimiyle şaşırttı

Son olarak Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Boran Albora' karakteri ile adından söz ettiren Burç Kümbetlioğlu şimdi de yeni projesi için hazırlıklara başladı.

TRT Tabii’nin yeni dizisi Harman Yeri'nde rol alacak olan Burç Kümbetlioğlu başpehlivan Vedat karakteri için tam 15 kilo aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'a açıklamalar yapan ünlü isim rolüne hazırlanırken zorlu bir süreç geçirdiğini dile getirdi.

Burç Kümbetlioğlu, “Bu projeye başlamadan önce 10 kilo vermiştim. Ancak rolüm için yeniden kilo almam gerekiyordu. 15 kilo aldım; hem sporla hem de beslenmemi artırarak… Yağlı güreşçiler çok fazla yemek tüketiyor. Çünkü yaptıkları spor çok ağır. Bu süreç beni zorladı ama çekimlerde güreştiğimiz gerçek başpehlivanların olumlu yorumları beni motive etti” dedi.

YORUM YAĞDI

Burç Kümbetlioğlu'nun değişimi herkesi şaşırttı. Ünlü isme 'kilo yakışmış', 'pehlivan rolü tam olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Harun Korkmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin Antalya çekimleri tamamlandı. Harman Yeri dizisinde Berk Oktay'da başpehlivan Hamza karakterine hayat verecek.