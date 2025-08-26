MAGAZİN

Burçin Terzioğlu yeni partneri Tayanç Ayaydın'ın taciz iddialarına sessiz kalmadı! Önce takipten çıktı sonra...

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek mesajlarını ifşa etmişti. Büyük ses getiren taciz iddialarının ardından Ayaydın'ın yeni projesindeki partneri Burçin Terzioğlu'dan beklenen hamle geldi. Terzioğlu önce takipten çıktı sonra da bir mesaj yayınladı.

Öznur Yaslı İkier

Doğa Lara Akkaya, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek, mesajlarını ifşa etmişti.

Sosyal medyada büyük ses getiren taciz iddiasının ardından Tayanç Ayaydın'ın yeni projesindeki yeni partneri Burçin Terzioğlu'ndan beklenen hamle geldi.

Terzioğlu, yeni sezonda Now Tv ekranlarında yayınlanacak olan Güzelkoy dizisindeki partneri Ayaydın hakkındaki taciz iddialarına sessiz kalmadı.

Ayaydın'ı takipten çıkan Burçin Terzioğlu bir de mesaj yayınladı. Terzioğlu, "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" ifadelerini kullandı.

