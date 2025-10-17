Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi! 'Annesinin kopyası'

Son olarak Kanal D dizisi ‘Camdaki Kız’da 'Nalan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin'le 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, minik kızıyla Etiler'de görüntülendi. Luna, sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı: "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."