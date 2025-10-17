MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi! 'Annesinin kopyası'

Son olarak Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Nalan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burcu Biricik kızı Luna ile Etiler'de görüntülendi. Anne-kız birbirlerine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi! 'Annesinin kopyası'
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Kanal D dizisi ‘Camdaki Kız’da 'Nalan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin'le 2016 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilikleri olan ikili, temmuz ayında ise ilk bebekleri Luna'yı kucaklarına almıştı.

Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi! Annesinin kopyası 1

Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, minik kızıyla Etiler'de görüntülendi. Luna, sarı saçları ve renkli gözleriyle annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi! Annesinin kopyası 2

Burcu Biricik anne olduktan sonra değişen hayatını şu sözlerle anlatmıştı: "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı babaanne oldu! İşte torununa verdikleri isim... Ünlü şarkıcı babaanne oldu! İşte torununa verdikleri isim...
Gözlerden uzak bir yaşam sürüyor! Tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmişGözlerden uzak bir yaşam sürüyor! Tasını tarağını toplayıp bakın nereye yerleşmiş

Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.