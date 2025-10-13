Burcu Kara "Gemlik, Bursa, İznik maalesef fay hattı" diyerek yazlığını terk etti! Deniz manzaralı evini gösterdi

Oyuncu Burcu Kara Bursa'nın İznik ilçesindeki dededen kalma doğup, büyüdüğü evi tadilattan geçirip yeniden yaratmıştı. Köy evinde ekip biçmeye de başlayan Burcu Kara bir süre önce ise bir çiftlik satın aldı. Oyuncu bu çiftlikte eşiyle beraber zeytinyağı üretimine başladı.

İstanbul'a sadece iş için gelen Burcu Kara son olarak uzun yıllardır gittiği yazlığını terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

“Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm yazlıktan atık eşyalarla ayrıldık" diyen Burcu Kara devamında şunları söyledi:

"99 yılından önce yapıldı bu ev çünkü biz 91 yılında taşındık. Depremden çok korkuyoruz. Burada bir aile apartmanı yapıldı, annemler ve halamlarla birlikte oraya taşınıyoruz. Gemlik, Bursa, İznik maalesef hepsi fay hattı üzerinde. Her yerde bu kaygı var."

Deniz manzaralı evini de gösteren oyuncu "Bu evi bırakıp gidiyoruz maalesef. Bu denizde büyüdüm ben. Ailemin evinin bir ayağı deniz, bir ayağı göl. Bu evi hiç sağlam bulmadığımız için maalesef vedalaşıyoruz. Umarım geri geliriz.”