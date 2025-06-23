Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! "Ben model değilim"

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk bir süre gelen teklifleri kabul etmeyip yurt dışına gitmişti.

Ekrandan uzak kalan Burcu Özberk Prens ile anlaştı ve 3. sezonda yer alarak hayranlarını sevindirdi.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kaldı.

"EVET KİLO ALDIM"

Burcu Özberk bir takipçisinin; "Daha kilo alma" yorumunu görünce tepki gösterdi.

Burcu Özberk; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" ifadelerine yer verdi.