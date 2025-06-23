MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! "Ben model değilim"

Bir süre ekranlardan uzak kalan Burcu Özberk son olarak Prens 3. sezonda boy göstermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumları sonrası patladı.

Burcu Özberk 'kilo aldın' yorumlarından sonra patladı! "Ben model değilim"
Kubra Akalın

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk bir süre gelen teklifleri kabul etmeyip yurt dışına gitmişti.

Ekran görüntüsü 2025-06-23 112119

Ekrandan uzak kalan Burcu Özberk Prens ile anlaştı ve 3. sezonda yer alarak hayranlarını sevindirdi.

3801407_b6749ae2bc49ea31498fd188e21f4ff1

Sosyal medyayı da aktif kullanan Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kaldı.

Ekran görüntüsü 2025-06-23 112109

"EVET KİLO ALDIM"

Burcu Özberk bir takipçisinin; "Daha kilo alma" yorumunu görünce tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-23 112046

Burcu Özberk; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" ifadelerine yer verdi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan'a tepkisi gündemde! "Suyumuz ısınır diye..."Bakan'a tepkisi gündemde! "Suyumuz ısınır diye..."
Ünlülerin yeni yatırım trendi: Ne altın ne döviz |Özel tasarımları alıp...Ünlülerin yeni yatırım trendi: Ne altın ne döviz |Özel tasarımları alıp...

Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli: Durum çok ciddidir ve buna pozisyon almak mecburiyeti beka meselesidir

Bahçeli: Durum çok ciddidir ve buna pozisyon almak mecburiyeti beka meselesidir

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Savaşta 11. gün... ABD'den iki günde iki farklı açıklama

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak

Alışverişte yeni düzenleme! Türkiye için bir ilk olacak

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 111 milyon Euro'luk yıldızla anlaşma sağlandı

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

Çekimlerden sonra acı haber geldi! Ailenin isteği...

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

ABD Türkiye'deki diplomatları uyardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.