Bursa’da konser verirken yangın haberi geldi! Athena konseri yarıda kesildi

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Bölgede bazı köyler boşaltıldı, köylüler traktörlerle ekiplere yardım etmeye çalıştı. Hayvanları kurtarmak için canla başla mücadele eden halktan gelen görüntüler yürekleri dağladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangının yaşandığı Bursa'da Athena konser verirken yangın haberi sahneye ulaştı.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Athena Grubu’nun konseri, yangınlar nedeniyle yarıda kesildi.

Gökhan Özoğuz, sahneden yaptığı açıklamada, “Bursa’daki yangın nedeniyle konseri sonlandırmamızı söylediler. Sakin bir şekilde alanı boşaltın” ifadelerini kullandı.