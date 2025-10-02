Büyük aşk bitti! Melisa Tapan Sabancı ve Kerem Bürsin ayrılığının sebebi bakın neymiş

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden bir ayrılık haberi daha geldi.

Başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenildi.

Kerem Bürsin, birkaç ay önce "Melisa Sabancı Tapan ile ayrıldı" şeklinde çıkan söylentileri, tatil paylaşımlarıyla yalanlamıştı. Ancak bu defa ayrılık açıklaması Melisa Sabancı Tapan'dan geldi.

AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Bir etkinlikte görüntülenen Sabancı'ya ayrılık sorularının yöneltilmesinin üzerine, “Yoğunluk yüzünden yollarımızı ayırdık” açıklaması geldi.