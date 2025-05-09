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Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'dan ilk görüntü! Sette sarmaş dolaş...

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Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Çağatay Ulusoy’a sevgilisi Aslıhan Malbora set sürprizi yaptı. Çağatay Ulusoy, köşe bucak kaçtığı sevgilisi Aslıhan Malbora ile ilk kez görüntülenmiş oldu.

Geçtiğimiz yıl “Kübra” dizisinin setinde arkadaş olan daha sonra ise arkadaşlıkları aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora çifti bir süredir aşklarını gözlerden uzak yaşıyordu.

SETTE ZİYARET

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan “Eşref Rüya” dizisiyle izleyicisiyle buluşan Çağatay Ulusoy’a sevgilisi Aslıhan Malbora set ziyaretinde bulundu.

ÇAĞATAY

Kameralardan köşe bucak kaçan ünlü çift sette ilk kez görüntülendi. Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın birbirine sarıldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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O görüntülere sosyal medyada; 'sonunda', 'yakışmışlar', 'favori çift', 'rahatladık' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Aslıhan Malbora Eşref Rüya
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