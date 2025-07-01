Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığını duyan Gülsim Ali'ye mesaj attı

Demet Özdemir ile Eşref Rüya dizisinde başrolde olan Çağatay Ulusoy, çekimlerin tamamlanmasıyla soluğu vatandaşlık işlemleri için Bulgaristan'da almıştı.

İstanbul'da doğup büyüyen yakışıklı oyuncunun anne tarafı Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan kökenli. Çifte vatandaşlık isteyen Ulusoy, işlemlerin tamamlanması için Bulgaristan'a gitti.

Bu haber sosyal medyada da çok konuşuldu. Günler sonra Gönül Dağı dizisiyle hafızalara kazınan Gülsim Ali İlhan ilginç bir durumdan bahsetti.

Bulgaristan’da doğan Gülsim Ali, meslektaşı Çağatay Ulusoy’un Bulgaristan vatandaşlığı için müracaat ettiği haberleri hakkında konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre Bodrum’da bir partiye katılan oyuncu, “Bütün arkadaşlarım bana o haberi attı. Sanki oranın müdürüymüşüm gibi. O da benim gibi çifte vatandaş olacak herhâlde” dedi.

GÜLSİM ALİ NERELİ?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı. Bir röportajında "Güzel, mutlu bir çocukluk yaşadım. Aile, komşu ve arkadaşlık ilişkilerimiz çok güçlüydü. Bulgaristan güzeli seçilince adım sadece Rusçuk’ta değil, tüm Bulgaristan’da bilinmeye başladı" demişti.