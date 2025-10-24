MAGAZİN

Çağla Şıkel 7 Kocalı Hürmüz galasında döktürdü! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier

Türk tiyatrosunun efsanevi yapıtı “7 Kocalı Hürmüz”, Müjdat Gezen’in yönetiminde yeniden sahneye taşındı. Başrolde yer alan Çağla Şıkel, enerjik dansları ve etkileyici performansıyla seyirciden büyük beğeni topladı. Şıkel, 7 Kocalı Hürmüz'ün galasında resmen döktürdü.

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri “7 Kocalı Hürmüz”, uzun bir aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıktı. Müjdat Gezen yönetiminde sahnelenen yeni uyarlamanın galasında, Çağla Şıkel başarılı performansıyla seyirciden yoğun alkış aldı.

Şıkel, Hürmüz karakterine kattığı enerjik yorum ve özel olarak hazırlanan dans koreografisiyle galaya damga vurdu. Oyunun galasında döktüren Çağla Şıkel'in dansı çok beğenildi.

Çağla Şıkel'in dansına; 'muhteşem', 'çok güzel döktürmüş', 'bayıldım', 'süper dans ediyor', 'Cennet Mahallesi Sultan işte' gibi yorumlar yapıldı.

USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE

Müzikalde Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları ve Defne Yalnız gibi deneyimli oyuncular da sahne aldı. Ekip, hem sahne enerjisi hem de uyumuyla seyirciden tam not aldı.

