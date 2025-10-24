Çağla Şıkel 7 Kocalı Hürmüz galasında döktürdü! Sosyal medya onu konuştu

Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri “7 Kocalı Hürmüz”, uzun bir aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıktı. Müjdat Gezen yönetiminde sahnelenen yeni uyarlamanın galasında, Çağla Şıkel başarılı performansıyla seyirciden yoğun alkış aldı.

Şıkel, Hürmüz karakterine kattığı enerjik yorum ve özel olarak hazırlanan dans koreografisiyle galaya damga vurdu. Oyunun galasında döktüren Çağla Şıkel'in dansı çok beğenildi.

Çağla Şıkel'in dansına; 'muhteşem', 'çok güzel döktürmüş', 'bayıldım', 'süper dans ediyor', 'Cennet Mahallesi Sultan işte' gibi yorumlar yapıldı.

USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE

Müzikalde Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları ve Defne Yalnız gibi deneyimli oyuncular da sahne aldı. Ekip, hem sahne enerjisi hem de uyumuyla seyirciden tam not aldı.