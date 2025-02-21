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Çağla Şıkel’in güzellik sırrı ortaya çıktı! Her sabah tüketiyor...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 13:08
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Son dönemde özel hayatı, estetikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel şimdi de günlük rutinleriyle dikkat çekti. Çağla Şıkel'in güzellik sırrı bakın neymiş...

Çağla Şıkel’in güzellik sırrı ortaya çıktı! Her sabah tüketiyor...

Özel hayatı, kusursuz fiziği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

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Özel bir gecede görüntülenen ünlü ismi görenler 'dolguyu fazla kaçırmış' yorumlarında bulunmuştu. Çağla Şıkel şimdi de günlük rutinleriyle dikkat çekti.

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SIRRI BAKIN NEYMİŞ

Güzellik sırrını açıklayan Şıkel'in her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla yapılan ‘Altın Sütü’ tükettiği ortaya çıktı. Hafta içi her gün ekranlarda olan ünlü ismin, Altın Sütü’nü içmeden ekrana çıkmadığı söylendi.

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Çağla Şıkel ayrıca beslenmesine ve düzenli spor yapmaya da özen gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
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