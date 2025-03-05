Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı! Sosyal medya onu konuştu

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve fit hali ile adından sıkça söz ettiğimiz ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sık sık günlük rutinlerini paylaşan Çağla Şıkel 5 hap ve tamamen kuruyemişten oluşan kahvaltısını paylaştı. Ünlü isim bu fotoğrafa 'breakfest' notunu düşünce sosyal medyada gündem oldu.

Çağla Şıkel'e; 'Bu şaka mı?', 'Demek ki gerçekten yememek gerekiyor', 'Böyle kahvaltı mı olur?' gibi yorumlar yapıldı.

Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Çağla Şıkel’in 45 yaşındaki iş insanı Erinç Ulutürk ile birlikte olduğu öğrenildi.