Çağla Şıkel minik bikinisiyle şov yaptı! 'Kim der ki 46 yaşında'

Alaçatı'da tatil yapan Çağla Şıkel, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor. Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü manken, son olarak havuz başında poz verdi.

Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki Çağla Şıkel, paylaşımına "Günaydın" notunu düştü. Ardından bir kare daha paylaşan iki çocuk annesi ünlü isim; "Şimdiki an kuşları gökyüzüne, çiçekleri bahara, karları kışa bizi kendimize geri verir" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kırmızı beyaz minik bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'e sosyal medyada; 'Kim der ki 46 yaşında', 'çok güzel', 'fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Son dönemde yedikleri ve içtikleri ile gündemde olan Şıkel geçtiğimiz günlerde kahvaltı tabağını paylaşmıştı.

Meyve ağırlıklı bir tabak tercih eden ünlü isim yine sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.