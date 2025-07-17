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Çağla Şıkel minik bikinisiyle şov yaptı! 'Kim der ki 46 yaşında'

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Şıkel, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin minik bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çağla Şıkel minik bikinisiyle şov yaptı! 'Kim der ki 46 yaşında'
Öznur Yaslı İkier

Alaçatı'da tatil yapan Çağla Şıkel, şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor. Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü manken, son olarak havuz başında poz verdi.

Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki Çağla Şıkel, paylaşımına "Günaydın" notunu düştü. Ardından bir kare daha paylaşan iki çocuk annesi ünlü isim; "Şimdiki an kuşları gökyüzüne, çiçekleri bahara, karları kışa bizi kendimize geri verir" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel minik bikinisiyle şov yaptı! Kim der ki 46 yaşında 1

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kırmızı beyaz minik bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'e sosyal medyada; 'Kim der ki 46 yaşında', 'çok güzel', 'fiziği mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.

Çağla Şıkel minik bikinisiyle şov yaptı! Kim der ki 46 yaşında 2

Son dönemde yedikleri ve içtikleri ile gündemde olan Şıkel geçtiğimiz günlerde kahvaltı tabağını paylaşmıştı.

Çağla Şıkel minik bikinisiyle şov yaptı! Kim der ki 46 yaşında 3

Meyve ağırlıklı bir tabak tercih eden ünlü isim yine sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.

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Çağla Şıkel
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