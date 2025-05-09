Can Bonomo D&R'a gidip alışveriş yaptı, tepki yağdı! Paylaşımı gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenlenen mitingde boykot çağrısında bulunmuş ve içerisinde birçok markayı bulunduran listeleri bir bir açıklamıştı.

'Biliyorsunuz, kitap almak icap ettiğinde, insanın ayağı bazen, güzel de var yapıları, dükkanları, D&R’a gidiyor. Aman ha, D&R’a uğramıyorsunuz.' ifadelerini kullanan Özgür Özel D&R'ın da bu listede bulunduğunu belirtmişti.

Süreç boyunca sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren ve gündem hakkında sesini çıkaran Can Bonomo son günlerde eleştirilerin odağında.

KISA SÜREDE TEPKİ ÇEKTİ!

Geçtiğimiz günlerde oğlu Roman'la görüntülenen Can Bonomo'nun CHP'nin boykot listesinde bulunan D&R'da kameralara yakalanması kısa sürede tepki çekti.

Sosyal medyada bu fotoğrafların yayılmasının ardından eleştiri almaya devam eden Bonomo'nun açıklaması merak ediliyordu. Ünlü isimden tepkiler sonrası açıklama geldi.

Durumu dikkat dağınıklığına veren Can Bonomo 'Anlık: Yapacağın işi s... Aptal herif, aptal herif ! #dikkatbozukluğuvehiperaktife' notunu düştüğü hikayeyi sosyal medya hesabından paylaştı.