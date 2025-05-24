"Can güvenliğim yok yardım edin" diye seslenmişti! Linet'in bir konseri daha iptal edildi

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, geçtiğimiz hafta İstanbul Maslak'ta sahne alacağı mekânın önüne gelen bir grup tarafından protesto edilmişti.

Sosyal medya hesabından gözyaşlarına hâkim olamadığı bir video yayımlayan Linet, yaşadığı üzüntüyü ve can güvenliği endişesini dile getirmişti.

Polis göstericileri uzaklaştırırken, konser iptal edilerek Linet mekânın arka kapısından çıkarılmıştı.

BİR KONSERİ DAHA...

Linet'in bir konseri daha iptal edildi. Dün akşam Kadıköy / Kozyatağı'ndaki bir otelde konseri olan şarkıcının sahneye çıkmadığı öğrenildi.