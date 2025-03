Can Yaman gönlünü bakın kime kaptırmış! İnci Taneleri'nin yıldızıyla...

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman her açıklaması ve her paylaşımıyla dikkat çekiyor.

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Can Yaman'ın gönlünü İnci Taneleri'nin yıldızı Gözde Gürkan'a kaptırdığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul’da olan Can Yaman’ın Gözde Gürkan ile el ele görüldüğü söylendi.

Cankurt yazısında; ''Ulus'ta oturan bir arkadaşım, Can Yaman'ı, evinin yanındaki apartmandan çıkarken görmüş. Üstelik yalnız da değilmiş; yanında güzel oyuncu Gözde Gürkan varmış. Hatta arkadaşım, ikisinin el ele apartmandan çıktığını söyledi.

Bu arada bir detay daha verdi. Gözde Gürkan o apartmanda oturuyormuş. Her yan yana gördüklerime 'sevgili' yaftası yapıştırmayı sevmem bilirsiniz ama apartmandan el ele çıkmaları, Can Yaman ile Gözde Gürkan'ın sevgili olduğunu gösteriyor.'' ifadelerini kullandı.