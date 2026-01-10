Can Yaman'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 9 mekâna eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam, Ceren Alper gözaltına alındı. Can Yaman’ın da gözaltında olduğu bildirildi.

Bebek Otel ve Klein Phonix dâhil birçok mekânda aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden ve uzun süredir Roma’da yaşayan Can Yaman dün Ortaköy’de müdavimi olduğu ve İstanbul’a her gelişinde uğradığı Ruby'deydi.

Mekana peş peşe yapılan 2. aramanın ardından Can Yaman gözaltına alındı.

Yaman’ın eğlendiği mekanda son olarak işletmeci Ali Ünal’ın oğlu Kerem Cihan Ünal ve hayranlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada ortaya çıktı.