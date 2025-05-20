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Can Yaman son pozuyla sosyal medyanın diline düştü! Görenler inanamadı

Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış dizisi final yaptıktan sonra İtalya'ya yerleşen Can Yaman kariyerine yurt dışında devam ediyor. Son olarak 'El Turco' dizisi ile gündeme gelen Yaman'ın projesi GAİN tarafından yayından kaldırılmıştı. Ünlü isim şimdi de son pozuyla sosyal medyanın diline düştü.

Can Yaman son pozuyla sosyal medyanın diline düştü! Görenler inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman her açıklaması ve her paylaşımıyla dikkat çekiyor. Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu son olarak 'El Turco' dizisiyle adından söz ettirmişti.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü ismin dizisi GAİN tarafından yayından kaldırılmıştı.

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Son olarak leopar desenli bir takım giyen Can Yaman kombinini de zebra desenli terlikleriyle tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Yaman'a sosyal medyada; 'Bu nasıl bir tarz?', 'Kendine ne yapmış?' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman
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