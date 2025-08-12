MAGAZİN

Can Yaman yine aşka geldi! DJ sevgilisi Sara Bluma ile peş peşe romantik pozlar...

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu Can Yaman son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Katıldığı bir festivalde DJ sevgilisi Sara Bluma ile aşkını ilan eden Can Yaman'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Yaman, sevgilisiyle romantik karelerini peş peşe paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Geçtiğimiz ay uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmişti.

Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyor.

Can Yaman, son olarak DJ sevgilisini sahne aldığı Romanya'da yalnız bırakmadı. Yaman sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Can Yaman
