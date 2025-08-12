Can Yaman yine aşka geldi! DJ sevgilisi Sara Bluma ile peş peşe romantik pozlar...

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi popüler dizilerle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman uzun süredir yurt dışında yaşıyor.
Geçtiğimiz ay uluslararası bir festivale katılan Can Yaman kırmızı halıda yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmişti.
Gönlünü DJ Sara Bluma'ya kaptıran oyuncu sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyor.
Can Yaman, son olarak DJ sevgilisini sahne aldığı Romanya'da yalnız bırakmadı. Yaman sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum