MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Canberk Uçucu hayatını kaybetti! Tiyatro dünyası yasta

Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden, 'Kuzenlerim' dizisindeki Feridun karakteriyle tanınan Canberk Uçucu, ani bir kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatı sanat camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Öznur Yaslı İkier

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyası, sevilen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu'nun ani vefatıyla sarsıldı. Bir döneme damgasını vuran 'Kuzenlerim' dizisindeki Feridun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uçucu, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Edinilen bilgilere göre, Uçucu'nun ani bir kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi. Bu acı haber, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Canberk Uçucu, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda sahne almış, televizyon dizilerinde rol almış ve sayısız yapımda seslendirme sanatçısı olarak görev yapmıştı.

Canberk Uçucu'nun cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmezken, sevenleri ve sanat camiası, usta oyuncuya son görevlerini yerine getirmek için bir araya gelecek.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.