Canberk Uçucu hayatını kaybetti! Tiyatro dünyası yasta

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyası, sevilen oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu'nun ani vefatıyla sarsıldı. Bir döneme damgasını vuran 'Kuzenlerim' dizisindeki Feridun karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uçucu, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Edinilen bilgilere göre, Uçucu'nun ani bir kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi. Bu acı haber, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Canberk Uçucu, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda sahne almış, televizyon dizilerinde rol almış ve sayısız yapımda seslendirme sanatçısı olarak görev yapmıştı.

Canberk Uçucu'nun cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmezken, sevenleri ve sanat camiası, usta oyuncuya son görevlerini yerine getirmek için bir araya gelecek.