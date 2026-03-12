Hasan Can Kaya evleniyor iddiası gündemde! 'Aileler tanıştı' dendi ama kafalar iyice karıştı

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü komedyen Hasan Can Kaya özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya'nın 29 Mart’ta nişanlanmaya hazırlandığı iddiaları hızla yayıldı.

'EVLİLİK TEKLİFİ' İDDİASI

Kaya’nın sevgilisinin Duygu Karabaş olduğu söylendi ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ünlü ismin Karabaş'a evlilik teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Resim sanatı ile yakından ilgilenen Duygu Karabaş'ın, tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.

Hatta iddialara göre; ünlü komedyen sevgilisi Duygu Karabaş'ı ailesinden istedi. Çift, ailelerin de tanıştığı isteme merasiminde evlilik için ilk resmi adımı attı.

İddialar gündemdeki yerini korumaya devam ederken Hasan Can Kaya’dan bir açıklama geldi. Magazin sayfası nurmagazins, ünlü komedyenin bu haberle ilgili verdiği yanıtı paylaştı.

Hasan Can Kaya, kendisine gönderilen evlilik haberi karşısında “Yalan ya” diyerek gülme emojileri bıraktı. Bu durum kafaları iyice karıştırdı.