MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Oryantal Didem Kınalı zor günler geçiriyor! Dua istedi

Oryantal Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldığını duyuran Kınalı, bu zor günlerinde dua istedi.

Oryantal Didem Kınalı zor günler geçiriyor! Dua istedi
Öznur Yaslı İkier

İbo Show'un unutulmaz oryantallerinden Didem Kınalı, zaman zaman çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Ünlü oryantal şimdi de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Oryantal Didem Kınalı zor günler geçiriyor! Dua istedi 1

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin durumunun ağırlaştığını belirten Kınalı, sevenlerinden destek ve dua ricasında bulundu.

Oryantal Didem Kınalı zor günler geçiriyor! Dua istedi 2

'DUALARINIZI BEKLİYORUZ'

Annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığını dile getiren ünlü isim, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lüleburgaz'da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldıLüleburgaz'da çiftlik kurdu! Komşu araziyi sevgilisi satın aldı
'Evleniyor' iddiası gündemde! 'Aileler tanıştı' dendi ama kafalar iyice karıştı 'Evleniyor' iddiası gündemde! 'Aileler tanıştı' dendi ama kafalar iyice karıştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Didem Kınalı Oryantal Didem kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Milli parklarda yeni dönem!

Milli parklarda yeni dönem!

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

Memurdu, istifa edip başladı: Araba fiyatına satıyor '1 milyon TL'yi bulan var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.