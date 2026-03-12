Oryantal Didem Kınalı zor günler geçiriyor! Dua istedi

İbo Show'un unutulmaz oryantallerinden Didem Kınalı, zaman zaman çıktığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Ünlü oryantal şimdi de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin durumunun ağırlaştığını belirten Kınalı, sevenlerinden destek ve dua ricasında bulundu.

'DUALARINIZI BEKLİYORUZ'

Annesinin böbrek yetmezliği nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığını dile getiren ünlü isim, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz."