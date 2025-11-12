Cansu Dere "Son görüşümmüş" diyerek anlattı! Tuncal Kurtiz'i anarken duygusal anlar...

Ezel'in "Ramiz Dayısı" efsane oyuncu Tuncel Kurtiz'i anlatan belgesel yayınlandı. Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi'nde konuşan isimlerden biri de Ezel'in Eyşan'ı Cansu Dere oldu.

Cansu Dere Tuncel Kurtiz'i anlatırken zaman zaman gözleri doldu zaman zaman ise konuşmakta zorlandı.

Cansu Dere, usta oyuncuyla son anısını da ilk kez anlattı ve şunları söyledi:

"Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. İçelim, dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hâlâ da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor. Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan demesi de hâlâ kulağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi..."