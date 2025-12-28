MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Model Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege gözaltına alındı! Yakalama kararı olan o ismin kankası

Uyuşturucu operasyonu derinleşiyor. Sabah saatlerinde 2016’da Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege de gözaltına alındı. Buse İskenderoğlu'nun hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin ile yakın dost olduğu da biliniyor.

Model Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege gözaltına alındı! Yakalama kararı olan o ismin kankası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iş adamları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu operasyonu derinleşiyor. Gözaltıların devam ettiği operasyonda 2 ünlü isim de daha gözaltına alındı.

Model Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege gözaltına alındı! Yakalama kararı olan o ismin kankası 1

Burak Doğan'ın X'teki paylaşımına göre; “Ege!” mahlaslı rapçi Ege Karataşlı ve 2016’da Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Tek bir paylaşımdan.... Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! Tek bir paylaşımdan....

Model Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege gözaltına alındı! Yakalama kararı olan o ismin kankası 2

YAKALAMA KARARI OLAN MODELİN YAKIN DOSTU

Buse İskenderoğlu hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in de yakın dostu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin "Ülkeme döneceğim" demişti ancak dönüş yapmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şevval Şahin "Ülkeme döneceğim" demişti ama gerçek başka çıktı Şevval Şahin "Ülkeme döneceğim" demişti ama gerçek başka çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı nişan attı! Her şeyi sildilerTaşacak Bu Deniz’in Gökhan’ı nişan attı! Her şeyi sildiler
Final bölümü ne zaman yayınlanacak?Final bölümü ne zaman yayınlanacak?
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Buse İskenderoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.