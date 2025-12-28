Model Buse İskenderoğlu ve rapçi Ege gözaltına alındı! Yakalama kararı olan o ismin kankası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iş adamları, sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerine yönelik uyuşturucu operasyonu derinleşiyor. Gözaltıların devam ettiği operasyonda 2 ünlü isim de daha gözaltına alındı.

Burak Doğan'ın X'teki paylaşımına göre; “Ege!” mahlaslı rapçi Ege Karataşlı ve 2016’da Miss Türkiye Güzeli seçilen Buse İskenderoğlu uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

YAKALAMA KARARI OLAN MODELİN YAKIN DOSTU

Buse İskenderoğlu hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in de yakın dostu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin "Ülkeme döneceğim" demişti ancak dönüş yapmadı.