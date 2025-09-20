Cansu Tosun gala tarzıyla tam not aldı! Beğeni butonu çöktü

Kayıp Şehir, Bir Deli Sevda ve son olarak Kirli Sepeti gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Cansu Tosun, Netflix’te yayınlanacak olan “Evet, Hayır, Belki” kadrosunda yer aldı.

Yeni filminin Hamburg’ta gerçekleşen galasına siyahlar içerisinde katılan Cansu Tosun iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Siyah göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni toplayan güzel oyuncu özel geceden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

Tosun'un siyah kalp emojisiyle paylaştığı karelere; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'olay kadın', 'çok şahane' gibi yorumlar yapıldı.