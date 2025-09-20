MAGAZİN

Cansu Tosun gala tarzıyla tam not aldı! Beğeni butonu çöktü

Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi oyuncu Cansu Tosun Netflix’in yeni filmi “Evet, Hayır, Belki” kadrosunda yer aldı. Tosun, filmin Hamburg’ta gerçekleşen galasına siyahlar içerisinde katıldı. Ünlü ismin gala tarzı takipçilerinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

Kayıp Şehir, Bir Deli Sevda ve son olarak Kirli Sepeti gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Cansu Tosun, Netflix’te yayınlanacak olan “Evet, Hayır, Belki” kadrosunda yer aldı.

Yeni filminin Hamburg’ta gerçekleşen galasına siyahlar içerisinde katılan Cansu Tosun iddialı tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Siyah göğüs dekolteli elbisesiyle beğeni toplayan güzel oyuncu özel geceden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

YORUM YAĞDI

Tosun'un siyah kalp emojisiyle paylaştığı karelere; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'olay kadın', 'çok şahane' gibi yorumlar yapıldı.

