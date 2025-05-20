MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş fenomen yarışmaya dahil oldu! Sosyal medya onu konuştu! 'Tanıyamadım'

Bir dönemin en çok izlenen moda programı yarışması İşte Benim Stilim ile adını duyuran daha sonra da Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Emel Özkızıltaş bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Çarkıfelek'in efsane hostesleri arasında yer alan Özkızıltaş fenomen yarışma ile ekranlara geri döndü. Ünlü ismin son hali ise kısa sürede gündem oldu.

Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş fenomen yarışmaya dahil oldu! Sosyal medya onu konuştu! 'Tanıyamadım'
Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş bir süredir sessiz sedasız bir yaşam sürüyordu.

emel

Ekranlardan uzak kalan Emel Özkızıltaş, Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayan fenomen yarışma İşte Benim Stilim'le ekranlara geri döndü.

EMEL 2

GÖRENLER TANIYAMADI

Emel Özkızıltaş'ın yarışmaya dahil olması izleyenleri şaşırtırken ünlü ismin son hali gündem oldu. Emel Özkızıltaş'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

emel 3

Sosyal medyada Emel Özkızıltaş için 'Yüzünü çok değiştirmiş', 'Tanıyamadım resmen', 'Başka biri gibi', 'Estetiği abartmış' şeklinde yorumlar yapıldı.

EMEL 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! Sevgilisine romantik kutlama...Aşka geldi! Sevgilisine romantik kutlama...
Baş manken olarak podyumda! Bakü'de fırtına estirdi Baş manken olarak podyumda! Bakü'de fırtına estirdi

Anahtar Kelimeler:
İşte Benim Stilim Emel Özkızıltaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

İBB soruşturması Çeşme'ye uzandı! İşte gözaltına alınan isimler...

İBB soruşturması Çeşme'ye uzandı! İşte gözaltına alınan isimler...

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

İlk kez bu kadar net konuştu! Osimhen kararını en yakınına açıkladı

İlk kez bu kadar net konuştu! Osimhen kararını en yakınına açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.