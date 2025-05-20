Çarkıfelek'in efsane hostesi Emel Özkızıltaş fenomen yarışmaya dahil oldu! Sosyal medya onu konuştu! 'Tanıyamadım'

Yayınlandığı dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş bir süredir sessiz sedasız bir yaşam sürüyordu.

Ekranlardan uzak kalan Emel Özkızıltaş, Öykü Serter'in sunumuyla yeniden başlayan fenomen yarışma İşte Benim Stilim'le ekranlara geri döndü.

GÖRENLER TANIYAMADI

Emel Özkızıltaş'ın yarışmaya dahil olması izleyenleri şaşırtırken ünlü ismin son hali gündem oldu. Emel Özkızıltaş'ı görenler tanımakta güçlük çekti.

Sosyal medyada Emel Özkızıltaş için 'Yüzünü çok değiştirmiş', 'Tanıyamadım resmen', 'Başka biri gibi', 'Estetiği abartmış' şeklinde yorumlar yapıldı.