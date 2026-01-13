MAGAZİN

Çarpıntı dizisi final yaptı! Başrol Deniz Çakır'dan açıklama gecikmedi: 'Erken oldu ama...'

Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolde olduğu Çarpıntı dizisi için 13. bölümle final kararı verildi. Ekrana erken veda eden dizinin başrolü Deniz Çakır'dan final sonrası ilk açıklama geldi.

Öznur Yaslı İkier

Star Tv'nin iddialı başlayan dizisi Çarpıntı 13. bölümle ekrana veda etti. Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in başrolde olduğu Çarpıntı dizisi reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayınca erken final kaçınılmaz oldu.

Çarpıntı'nın final yapmasının ardından başrol Deniz Çakır, ilk kez açıklama yaptı.

GazeteMagazin kameralarına konuşan Çakır, 'Erken oldu ama en azından final yapabildik. Ben mutluyum valla çünkü başı sonu olan bir işti. Pat diye bitmedi. Ben epey ara vermiştim çok iyi geldi.' dedi.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU:

Çarpıntı dizisinin kadrosunda; Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat ,Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi başarılı isimler yer alıyordu.

