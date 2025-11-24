Çarpıntı final mi yapıyor? Reyting sonuçları dikkat çekti

Televizyon ekranlarında yeni sezon rekabeti hız kesmeden devam ederken bazı diziler yükselişe geçti, bazı diziler ise beklentilerin altında kaldı. Star TV’nin iddialı yapımlarından Çarpıntı da sezona büyük umutlarla başlasa da reytinglerde aradığı grafiği yakalayamadı. Peki dizinin akıbeti ne olacak? Final kararı mı geliyor? İşte merak edilenler…

SİBEL TAŞÇIOĞLU YETMEDİ

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılıp Çarpıntı’ya katılan Sibel Taşçıoğlu, projeye olan ilgiyi ilk haftalarda oldukça yükseltmişti. Taşçıoğlu’na Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert gibi güçlü isimlerin eşlik etmesi, dizinin sezonun en iddialı yapımlarından biri olacağı yönünde yorumlar yapılmasına neden olmuştu.

Çarpıntı, yayın günü olarak pazar akşamını seçti. Ancak aynı gün ekranda olan Teşkilat ve Sahtekarlar gibi yüksek izlenme alan yapımlar, dizinin yükselişini adeta frenledi. İlk bölüm heyecanı sonrası Çarpıntı reytinglerde hızla gerilemeye başladı ve zaman zaman ilk üçe girse bile istikrarlı bir çizgi yakalayamadı.

Son haftalarda düşen reytingler sonrası kulislerde dizinin yakın zamanda final yapacağı konuşuluyor. Şu ana kadar yapım şirketinden veya Star TV’den resmi bir açıklama yapılmadı ancak sosyal medyada dolaşan iddialar giderek artıyor.