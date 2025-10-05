MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında?

Star TV'nin iddialı yeni dizisi Çarpıntı'da Aslı karakterine hayat veren Lizge Cömert yeni yaşını kutladı. Lizge Cömert'in yaşını duyanlar şaşırdı.

Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında?
Kubra Akalın

Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan Lizge Cömert, 4 Ekim'de yeni yaşını kutladı. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Lizge Cömert kaç yaşında?

Daha önceki bir röportajında internette doğum tarihinin yanlış yazıldığı ifade eden Lizge Cömert, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 24 yaşını kutlayan güzel oyuncu sosyal medya pozlarıyla da beğeni topladı.

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında? 1

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında? 2

LİZGE CÖMERT SEVGİLİSİ KİM?

Bir kardeşi olan Cömert, eğitimini Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Oyunculuğa ortaokul yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu ile adım atan Lizge Cömert, Kardeşlerim dizisiyle tanındı. Ünlü isim, dört sezon boyunca dizide Süsen karakterine hayat verdi.

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıntı dizisine damga vurdular! Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı Çarpıntı dizisine damga vurdular! Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı

Özel hayatı da merak edilen Lizge Cömert, bir süredir Kardeşlerim setinde tanıştığı meslektaşı Bilal Yiğit Koçak ile aşk yaşıyor.

Çarpıntı nın Aslı sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında? 4

Öte yandan Bilal Yiğit Koçak, kendisi gibi oyuncu sevgilisinin yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı. Çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Valilik, İstanbul konserini son anda iptal etti! İşte sebebiValilik, İstanbul konserini son anda iptal etti! İşte sebebi
Güzel oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! Yaş farkı gündemdeGüzel oyuncuyla samimi pozları ortaya çıktı! Yaş farkı gündemde

Anahtar Kelimeler:
Lizge Cömert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.