Çarpıntı'nın Aslı'sı Lizge Cömert yeni yaşını kutladı! Lizge Cömert kaç yaşında?

Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolleri paylaşan Lizge Cömert, 4 Ekim'de yeni yaşını kutladı. Sosyal medyada sık sık gündeme gelen Lizge Cömert kaç yaşında?

Daha önceki bir röportajında internette doğum tarihinin yanlış yazıldığı ifade eden Lizge Cömert, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 24 yaşını kutlayan güzel oyuncu sosyal medya pozlarıyla da beğeni topladı.

LİZGE CÖMERT SEVGİLİSİ KİM?

Bir kardeşi olan Cömert, eğitimini Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Oyunculuğa ortaokul yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu ile adım atan Lizge Cömert, Kardeşlerim dizisiyle tanındı. Ünlü isim, dört sezon boyunca dizide Süsen karakterine hayat verdi.

Özel hayatı da merak edilen Lizge Cömert, bir süredir Kardeşlerim setinde tanıştığı meslektaşı Bilal Yiğit Koçak ile aşk yaşıyor.

Öte yandan Bilal Yiğit Koçak, kendisi gibi oyuncu sevgilisinin yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı. Çiftin mutluluk pozu büyük ilgi gördü.