Cedi Osman galibiyet sonrası eşine koştu! Ebru Şahin gözyaşlarını tutamadı

Letonya'nın başkenti Riga'da devam eden Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Millilerimiz, Polonya'yı 91-77 yenerek adını finale yazdırdı.

Bu turnuvada en son 2001'de yarı final gören '12 Dev Adam' 24 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarladı. Takımımız yarı final maçını cuma günü Yunanistan ile oynayacak.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin de 2023'te dünyaevine girdiği eşi Cedi Osman'ı bu maçta da tribünden destekledi.

ZAFERİ BÖYLE KUTLADILAR

Polonya galibiyetinin ardından Kaptan Cedi Osman, gözyaşlarını tutamayarak tribünde kendisini bekleyen eşi Ebru Şahin'in yanına gitti ve zaferi birlikte kutladı.

Şahin eşine sarılarak mutluluktan ağladı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.