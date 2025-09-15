Cedi Osman kaç yaşında, nereli? Cedi Osman'ın eşi kim?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Takım, finalde Almanya’ya 88-83 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. Sakatlığına rağmen yarı final ve finalde takımı yalnız bırakmayan kaptan Cedi Osman'ın yaşı merak edildi.

CEDİ OSMAN NERELİ?

Cedi Osman, Türk profesyonel basketbolunun son yıllardaki en başarılı isimlerinden biridir. 8 Nisan 1995’te Makedonya’nın Ohrid kentinde dünyaya gelen Osman, küçük yaşlardan itibaren basketbola olan ilgisiyle dikkat çekti. Annesi Boşnak, babası ise Türk kökenli olan Cedi Osman, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda uzun yıllardır forma giyiyor. Cedi Osman ayrıca LeBron James gibi yıldızlarla aynı takımda oynama fırsatı buldu.

CEDİ OSMAN KAÇ YAŞINDA?

8 Nisan 1995 doğumlu olan Cedi Osman, Henüz genç sayılabilecek yaşta olmasına rağmen uzun yıllardır profesyonel basketbol oynaması, sahadaki olgun oyun tarzını ve liderlik vasıflarını güçlendirmiştir.

CEDİ OSMAN EVLİ Mİ?

Cedi Osman evlidir. 2022 yılında ünlü oyuncu Ebru Şahin ile evlenen Osman, sade ve şık bir düğünle hayatını birleştirdi.

Çift, evlilikleri boyunca sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla güçlü bağlarını gözler önüne seriyor.