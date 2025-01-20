Celal Şengör'ün Neşet Ertaş yorumu şaşırttı! Özlem Gürses duyunca "Burası kesilmeli bence hocam" dedi

Prof. Dr. Celal Şengör, son açıklamalarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şengör'ün Neşet Ertaş hakkında yaptığı açıklama, müzik dünyasında ve sosyal medya kullanıcılarında büyük tepki topladı. Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında katıldığı programda, Ertaş’ı tanımadığını söyleyince olanlar oldu.

Şengör, Gürses'in "Hiç türkü dinler misiniz?" sorusuna "Rumeli türküleri dışında türkü dinlemem" yanıtını verdi.

"NİYE KESİYORSUN?"

Özlem Gürses'in, "Neşet Ertaş'ı da mı dinlemediniz?" sorusuna Prof. Dr. Celal Şengör, "Hayır, kendisini hiç tanımıyorum. Adını duymadım" şeklinde yanıt verdi. Gürses’in şaşkınlıkla "Burası kesilmeli bence hocam, yoksa Neşet Ertaş'ı duymadınız diye çok eleştirirler sizi" demesi üzerine ise Şengör, "Duymadım, ne yapayım? Niye kesiyorsun? Dürüst olmak lazım" yanıtını verdi.

Celal Şengör'ün açıklamaları kısa süre içinde sosyal medya gündemine oturdu. Pek çok kişi, Neşet Ertaş’ın Türk halk müziği tarihindeki yerini hatırlatarak, Şengör’ün bu açıklamalarını eleştirdi.