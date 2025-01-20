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Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödeyen Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.01.2025 13:27
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Son dönemde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmasıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç yine yayın açtı. Serdar Ortaç eski eşine dair söylediği sözlerle dikkat çekti.

Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödeyen Serdar Ortaç: Ben karımı öpmedim, beni boşadı

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan gözlerden uzak hayatına devam ediyor. Ancak model zaman zaman eski eşinin açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödeyen Serdar Ortaç son dönemde sağlık sorunları ve yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme geliyor. Açtığı yayınlarda ilginç ifadeler kullanan şarkıcı bu sefer de eski karısından söz açtı.

Ortaç açıklamasında "Ben karımı öpmedim, beni boşadı. Ne olur karılarınızı öpün. Evlilik akıl hastası işi" dedi.

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Chloe Loughnan "Eski kocam kumarı benden daha çok sevdi. Kalkıyordum evde olmuyordu" dedi. Chloe Loughnan ailesinin yanında İrlanda’ya döndüğü zamanlarda Serdar Ortaç'ın, kendisinin takılarını satıp kumar oynadığını iddia etmişti.

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Eski eş daha önce de Serdar Ortaç'ın hakkında konuşmasına dair Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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