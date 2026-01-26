MAGAZİN

Celil Nalçakan'dan İlker Kaleli itirafı: "Hiç sevmem!"

Poyraz Karayel'in sağ kollarından biri olan Zülfikar'a hayat veren Celil Nalçakan katıldığı programda rol arkadaşı İlker Kaleli'yi hiç sevmediğini açık açık söyledi.

İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı ve yayınlandığı dönem fenomen olan Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar'a hayat veren Celil Nalçakan, İzzet Çapa'ya açıklamalar yaptı.

Poyraz Karayel hakkında da konuşan Celil Nalçakan'dan bomba bir itiraf geldi.ç

Nalçakan, İlker Kaleli'yi hiç sevmediğini, İlker Kaleli'nin de kendisini sevmediğini söyleyerek şaşırttı.

Celil Nalçakan konuşmasında "Ben İlker'i sevmem, o da beni sevmez. İlker iyi bir oyuncu. Görüşmediğim ve kötü bir oyuncu olsa benim için problem olurdu. Ama İlker işini disiplinle yapar, İlker iyi bir oyuncudur. Sahne öncesinde herhangi bir muhabbetimiz olmadığı için konuşmadığımızdan dolayı, sahne esnasında birbirimize çelme takmazdık" dedi.

