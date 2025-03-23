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Cem Adrian'ın gündeme dair paylaşımı tepki çekti! Tolga Tekin dayanamadı: Ne diyon ya?

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında sosyal medyada ünlü isimlerin sessiz kalmasına da tepkiler vardı. Bu süreçte Cem Adrian'ın açıklaması eleştirildi. Oyuncu Tolga Tekin ise o paylaşımı görünce sinirlendi.

Cem Adrian'ın gündeme dair paylaşımı tepki çekti! Tolga Tekin dayanamadı: Ne diyon ya?
Kubra Akalın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yaşananlar günlerdir gündemde. Ülkenin farklı yerlerinde tepki eylemleri yapılırken sosyal medyada da paylaşımlar dikkat çekiyor.

Özellikle ünlü isimlerin sessiz kalmasına tepkiler de bulunuyorken Cem Adrian bir paylaşımla gündeme geldi.

"Bunları sanatçı kimliğimle değil; bu topraklarda doğmuş, burada üretmiş, var olmuş, sanatıyla bu ülkenin her şehrini defalarca dolaşmış, bu topraklara aşık ve asla başka bir ülkede yaşamak istemeyen bir yurttaş, bir insan olarak yazıyorum" diyerek sözlerine başlayan Cem Adrian'ın şu sözlerine tepkiler gecikmedi:

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"BEN KIRIP DÖKEMEM..."

"Ben kırıp dökemem, bildiğim yol bu. Bu güzel ülke ve bu güzel ülkenin insanları, huzursuzluğu, mutsuzluğu, endişe ve korkuyla yaşamayı hak etmiyor. Herhangi bir yere ektiğiniz bir tohumun kök salacağı bu bereketli topraklar, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmiyor…

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Dünyanın birçok yerini görmüş biri olarak, bu konuda da benzeri olmayan, bu kadar vicdanlı insanlarla dolu bir ülke, daha çok şefkati ve sevgiyi hak ediyor. Bu ölümlü dünyada herkes ama herkes, hakkı, hukuku ve adaleti hak ediyor. Bize bahşedilen “hayat” denen bu mucize, daha çok umudu hak ediyor. Bu güzel ülkenin insanlarının elinden bunu alırsanız, geriye umudu kırılan, inanmaktan vazgeçen bir ülke kalır. Bu bahar günü, pencerenizden gökyüzüne bakıp derin bir nefes alın… Ve lütfen tekrar düşünün: Hayat bunu mu hak ediyor?"

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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Cem Adrian'ın sözlerine "Ne saçmalıyorsun", "Kırıp dökmek ne alaka", "Bu kadar yazıp hiçbir şey söyleyememeyi nasıl becerdin" eleştirileri geldi.

Cem Adrian'a Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönen Tolga Tekin de sert çıktı. Oyuncu Tolga Tekin "Ne diyon yaaaa? Kim sana kırıp dök diyor ki zaten???" diyerek tepki gösterdi.

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