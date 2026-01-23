Cem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Galatasaray maçında tanıştılar

Uzun zamandır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Alara Koçibey’in ardından yeni bir ilişkiye başladı.

2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tatil için rotayı Fransa’ya çevirdi. Yasemin Sadıkoğlu’nun yeni yaşını kutlamak isteyen Cem Uzan, sevgilisi ile kayak tatiline çıktı.

CEM UZAN'DAN İLK PAYLAŞIM

İlişki haberi, Cem Uzan'ın geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da adeta resmileşti.

Uzan, Sadıkoğlu’nun doğum gününü "Mutlu yıllar sevgilim. İyi ki varsın hayatımda." sözleriyle kutladı.