MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Galatasaray maçında tanıştılar

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan özel hayatıyla gündeme geldi. Uzan'ın sosyetenin tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Cem Uzan sosyal medya paylaşımlarıyla da aşkını ilan etti.

Cem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Galatasaray maçında tanıştılar
Öznur Yaslı İkier

Uzun zamandır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Alara Koçibey’in ardından yeni bir ilişkiye başladı.

2021 yılında Fransız eşi Fanny Blancheland ile yollarını ayıran Cem Uzan’ın, sosyete çevrelerinde tanınan Yasemin Sadıkoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Cem Uzan ve Yasemin Sadıkoğlu aşkının bir Galatasaray maçı ile başladığı belirtildi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çift, geçtiğimiz aralık ayında oynanan Galatasaray-Monaco maçında tanıştı.

Cem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Galatasaray maçında tanıştılar 1

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tatil için rotayı Fransa’ya çevirdi. Yasemin Sadıkoğlu’nun yeni yaşını kutlamak isteyen Cem Uzan, sevgilisi ile kayak tatiline çıktı.

CEM UZAN'DAN İLK PAYLAŞIM

İlişki haberi, Cem Uzan'ın geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da adeta resmileşti.

Cem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Galatasaray maçında tanıştılar 2

Uzan, Sadıkoğlu’nun doğum gününü "Mutlu yıllar sevgilim. İyi ki varsın hayatımda." sözleriyle kutladı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor'da eleme heyecanı! Dominik'e veda eden isim belli olduSurvivor'da eleme heyecanı! Dominik'e veda eden isim belli oldu
Vasiyeti yerine getirilecek! Cenaze programı belli olduVasiyeti yerine getirilecek! Cenaze programı belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cem uzan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.