Ödüllü yönetmen Özcan Alper’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Kazım Koyuncu’nun hayatından izler taşıyan ‘Kazım: Yarım Kalan’ filmi için geri sayım başladı.

Karadeniz ezgilerini rock müzikle buluşturarak geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçının yaşamını beyazperdeye taşıyan yapım, 1 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin yayınlanan fragmanı ise Cem Yiğit Üzümoğlu’nun rolü için geçirdiği büyük değişimi ortaya koydu.

19 KİLO VERDİ

Filmde Kazım Koyuncu karakterine hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu, rolüne hazırlanmak için aylar süren zorlu bir süreçten geçti. Yoğun diyet ve kondisyon programı uygulayan oyuncu, bu süreçte 19 kilo vererek fiziksel görünümünü sanatçıya yaklaştırdı.

Kazım Koyuncu'nun farklı yaş dönemlerindeki yüz hatlarını ve saç stilini doğru şekilde yansıtabilmek için set öncesinde her gün detaylı çalışmalar gerçekleştirildi. Üzümoğlu'nun sanatçının kendine özgü gülüşünü ve ağız yapısını canlandırabilmesi için de özel bir yöntem uygulandı. Farklı yaş dönemlerine uygun olarak oyuncu için tam 10 ayrı özel diş tasarlandı.

GİTAR VE SAHNE ÇALIŞMALARI İÇİN ÖZEL EĞİTİM ALDI

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun hazırlığı yalnızca fiziksel dönüşümle sınırlı kalmadı. Kazım Koyuncu'nun müzikal dünyasını, gitar kullanımını ve sahnedeki enerjisini doğru aktarabilmek isteyen oyuncu, özel çalışmalar yaptı.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrolünde yer aldığı ‘Kazım: Yarım Kalan’ın oyuncu kadrosunda Şifanur Gül, Serra Arıtürk, Aslıhan Kapanşahin, Ayça Bingöl, Fikret Kuşkan, Taner Birsel, Şevval Sam, İlker Sami Kılıç, Onur Durmaz, Baran Bölükbaşı, Celal Öztürk, Ozan Taylan Elver, Erdem Akın, Mine Nur Şen ve Ozan Çelik bulunuyor. Film, 1 Ocak'ta vizyona girecek.