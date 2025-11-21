Cem Yılmaz biletleri karaborsaya düştü! Fiyatı yükseldikçe yükseldi

Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisiyle 23 Kasım–29 Aralık tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkacak.

850 ile 10 bin lira arasında satışa sunulan gösterinin 23 Kasım tarihli biletleri kısa sürede bitti. Tükenen biletler karaborsada 54 bin liraya kadar yükselirken, yoğun talep olması da dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde de Tarkan'ın "16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da buluşuyoruz" sözlerinin ardından biletlerin satışa çıktığı site çökmüştü.