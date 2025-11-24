MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cem Yılmaz'ı hiç böyle görmediniz! Görüntüler sosyal medyayı salladı

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp

Komedyen Cem Yılmaz, yapay zeka ile kendisinin dans ettiği bir video oluşturdu. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde tekrardan stand-up gösterilerine başlayan Cem Yılmaz bu kez de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Daha önce yapay zekayla ilgili "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım" demişti.

Ünlü komedyen, önceki akşam sosyal medyada eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz ı hiç böyle görmediniz! Görüntüler sosyal medyayı salladı 1

Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu dans videsunu "Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem" notuyla yayımladı.

Daha sonra görüntülerin gerçek olduğunu düşünenler için şu açıklamayı yaptı: "Şaka.. Oturuyorum."

Cem Yılmaz ı hiç böyle görmediniz! Görüntüler sosyal medyayı salladı 2

Cem Yılmaz'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu!Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu!
Reytinglerde çakıldı! O dizi için de final iddiası...Reytinglerde çakıldı! O dizi için de final iddiası...

Anahtar Kelimeler:
Komedyen Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.