Cem Yılmaz'ı hiç böyle görmediniz! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde tekrardan stand-up gösterilerine başlayan Cem Yılmaz bu kez de sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Daha önce yapay zekayla ilgili "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım" demişti.

Ünlü komedyen, önceki akşam sosyal medyada eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, yapay zekayla oluşturduğu dans videsunu "Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem" notuyla yayımladı.

Daha sonra görüntülerin gerçek olduğunu düşünenler için şu açıklamayı yaptı: "Şaka.. Oturuyorum."

Cem Yılmaz'ın videosu sosyal medyada gündem oldu.