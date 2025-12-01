Cemal Can Canseven "İlk defa açıklıyorum" dedi! Survivor itirafı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven yakın dostu Danla Bilic'in programına katıldı. Burada Survivor dönemine dair de açıklamalar yapan Cemal Can adada yaşanan bir olayı ilk kez anlattı.

Cemal Can Canseven kimsenin bilmediği olayı anlatırken "Buradan ilk defa açıklıyorum. Bunu bir tek aileme söylemişimdir. Belki onlara da söylemedim" dedi.

"KEMİRE KEMİRE YİYİP AĞLAMIŞTIM"

Survivor Cemal Can Kadir Gecesi'nde oruç tutmak istediğini söyleyerek "Yapma etme dediler ben yapacağım deyip oruç tuttum. Biri onu bulamadım hiç kim olduğunu; bir gece yarısı 2 yumurta bırakmıştı. Bayılmayayım diye herhalde" itirafında bulundu.

Ünlü fenomen konuşmasında şunları söyledi:

"Kimseye söylemedim bunu. İki tane haşlanmış yumurtayı ben 2 saat boyunca o haşlanmış yumurtayı böyle kemire kemire yiyip ağlamıştım. O kimse ondan Allah razı olsun büyük sevaba girdi. Açlık oyunlarında yukarıdan böyle hediye geliyor ya

insana. Allah'ım dedim sanki ben öyle Allah tarafından yollanmış iki yumurta falan..."