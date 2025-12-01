MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cemal Can Canseven "İlk defa açıklıyorum" dedi! Survivor itirafı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Danla Bilic’in programında yıllardır kimseyle paylaşmadığı bir adada yaşanan olayı ilk kez açıkladı. Oruç tuttuğu gece gizlice bırakılan iki yumurta yüzünden duygusal anlar yaşadığını anlattı.

Cemal Can Canseven "İlk defa açıklıyorum" dedi! Survivor itirafı

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven yakın dostu Danla Bilic'in programına katıldı. Burada Survivor dönemine dair de açıklamalar yapan Cemal Can adada yaşanan bir olayı ilk kez anlattı.

Cemal Can Canseven kimsenin bilmediği olayı anlatırken "Buradan ilk defa açıklıyorum. Bunu bir tek aileme söylemişimdir. Belki onlara da söylemedim" dedi.

Cemal Can Canseven "İlk defa açıklıyorum" dedi! Survivor itirafı 1

"KEMİRE KEMİRE YİYİP AĞLAMIŞTIM"

Survivor Cemal Can Kadir Gecesi'nde oruç tutmak istediğini söyleyerek "Yapma etme dediler ben yapacağım deyip oruç tuttum. Biri onu bulamadım hiç kim olduğunu; bir gece yarısı 2 yumurta bırakmıştı. Bayılmayayım diye herhalde" itirafında bulundu.

Ünlü fenomen konuşmasında şunları söyledi:

Cemal Can Canseven "İlk defa açıklıyorum" dedi! Survivor itirafı 2

"Kimseye söylemedim bunu. İki tane haşlanmış yumurtayı ben 2 saat boyunca o haşlanmış yumurtayı böyle kemire kemire yiyip ağlamıştım. O kimse ondan Allah razı olsun büyük sevaba girdi. Açlık oyunlarında yukarıdan böyle hediye geliyor ya
insana. Allah'ım dedim sanki ben öyle Allah tarafından yollanmış iki yumurta falan..."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haberGünlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber
"Sevgilim var" diyerek itiraf etti! Gündem oldu"Sevgilim var" diyerek itiraf etti! Gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Canseven
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.