Cemre Baysel ameliyattan çıktı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Güller ve Günahlar dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Cemre Baysel dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

Bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim şimdi de ameliyat oldu. Baysel, "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" demişti.

GEÇEN YIL DA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Cemre Baysel geçtiğimiz sene göğsünde bulunan ve yaklaşık 8 yıldır büyümeye devam eden kitleyi aldırmak için ameliyat olmuştu.

AMELİYATTAN ÇIKTI

Cemre Baysel, ameliyattan çıktığını ve baklava yiyerek durumunun iyi olduğunu paylaştı.

Baysel, “Her şey yolunda merak etmeyiniz . Çok minnettarım dualarınızı eksik etmeyin. Şimdi dinlenme zamanı. Anesteziden uyanınca ilk istediğim şey. Burada anı olarak kalsın.”