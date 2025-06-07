Cemre Baysel Aytaç Şaşmaz ile ayrılığının ardından bikinili pozlarını yayınladı! "Bu güzelliği kaçırdın"

Ramo, Sol Yanım, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet.. gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Cemre Baysel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

PEŞ PEŞE YAYINLADI

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim Aytaç Şaşmaz ile ayrılığının ardından kırmızı pötikare desenli bikinisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı.

Ünlü ismin bikinili kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cemre Baysel'e sosyal medyada; "Aytaç Şaşmaz'ın nasıl bir güzellik kaçırdığına ilişkin pozlar" şeklinde yorumlandı.