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Esra Ezmeci'ye teklif üstüne teklif yağıyor! Ünlü kanaldan dev hamle

Sosyal medyada kendisine gelen mesajları yanıtlayan ve cinsel hayat konusunda tavsiyelerde bulunan Esra Ezmeci yaptığı programlarla da gündemden düşmüyor. Yaz sezonuyla birlikte YouTube programı yapan Ezmeci'ye kanallardan teklif üstüne teklif geliyor.

Esra Ezmeci'ye teklif üstüne teklif yağıyor! Ünlü kanaldan dev hamle
Öznur Yaslı İkier

Psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünü günlerce ekrana taşıyarak dosyanın netleşmesi konusunda büyük rol oynadı. Kış sezonunu yüksek reyting alarak tamamlayan ünlü psikolog sezon finali yaptı.

Yaz dönemine girmesine karşılık çalışmalarını sürdüren Esra Ezmeci "Ayna Ayna Söyle Bana" adlı YouTube programına başladı.

Esra Ezmeci ye teklif üstüne teklif yağıyor! Ünlü kanaldan dev hamle 1

SnobMagazin'de yer alan habere göre; kış sezonuna hazırlanan TV kanallarının Esra Ezmeci'nin peşinde olduğu söyleniyor. Ezmeci'ye en dikkat çeken teklifin ise Azerbaycan'dan geldiği konuşuluyor.

Esra Ezmeci ye teklif üstüne teklif yağıyor! Ünlü kanaldan dev hamle 2

Azerbaycan'ın hangi kanalından teklif geldiği sır gibi saklanırken, akıllara, yıllardır ARB TV'de yaptığı ve bu yıl dijital kanala taşıdığı Hoşkedem Hidayetkızı'nın programı geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci
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