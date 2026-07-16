Esra Ezmeci'ye teklif üstüne teklif yağıyor! Ünlü kanaldan dev hamle

Psikolog, yazar ve televizyon sunucusu Esra Ezmeci, şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümünü günlerce ekrana taşıyarak dosyanın netleşmesi konusunda büyük rol oynadı. Kış sezonunu yüksek reyting alarak tamamlayan ünlü psikolog sezon finali yaptı.

Yaz dönemine girmesine karşılık çalışmalarını sürdüren Esra Ezmeci "Ayna Ayna Söyle Bana" adlı YouTube programına başladı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; kış sezonuna hazırlanan TV kanallarının Esra Ezmeci'nin peşinde olduğu söyleniyor. Ezmeci'ye en dikkat çeken teklifin ise Azerbaycan'dan geldiği konuşuluyor.

Azerbaycan'ın hangi kanalından teklif geldiği sır gibi saklanırken, akıllara, yıllardır ARB TV'de yaptığı ve bu yıl dijital kanala taşıdığı Hoşkedem Hidayetkızı'nın programı geldi.