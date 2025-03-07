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Cemre Baysel'ın Paris tarzı! Yine şeffaf yine iddialı: "Çok güzel çok çekici"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2025 08:43
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Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Paris'e giden güzel oyuncu şık kombiniyle hayranlarından tam not aldı.

Cemre Baysel'ın Paris tarzı! Yine şeffaf yine iddialı: "Çok güzel çok çekici"

'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..' dizisinde rol alan Cemre Baysel, kariyerinin yanında özel hayatıyla da magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olan Aytaç Şaşmaz ile aşk yaşayan güzel isim bu aralar ülke ülke geziyor.

Son olarak Dubai'ye giden ünlü ismin şeffaf seçimi çok konuşulmuştu. Güzelliğiyle hayranlarının ilgisini çeken Baysel şimdi de soluğu Paris'te aldı.

Şeffaf bluzu kabarık eteği ve ceketiyle şık bir kombin yaratan Cemre Baysel hayranlarını yine mest etti.

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Güzel ismin iddialı seçimine "Çok güzelsin","Çekici ve güzel", "Aytaç çok şanslı" yorumları geldi.

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Cemre Baysel son olarak estetik açıklaması yapmış ve "Doğallıktan ve saflıktan yanayım. Yüzümde bir oynama yok. Yaptırsam da gizlemez, söylerdim. Zaten estetik olduğu halde saklayanları anlamıyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel
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