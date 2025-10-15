MAGAZİN

Cemre Baysel'in süper mini şortu sosyal medyayı ikiye böldü!

Güller ve Günahlar'ın başrol oyunları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, Mipcom Fuarı kapsamında düzenlenen partiye katıldı. Güller ve Günahlar'ın Zeynep'in mini şortlu tarzı sosyal medyada çok konuşuldu.

Kubra Akalın

Güller ve Günahlar dizisiyle ekrana dönen Cemre Baysel dizide Zeynep rolüne hayat veriyor. Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Cemre Baysel son olarak Cannes'da düzenlenen partide yer aldı.

Güller ve Günahlar dizisi de dün başlayan Cannes’daki Mipcom Fuarı‘nda satışa sunulan diziler arasında… Deniz Can Çelik’in yönettiği dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, düzenlenen partide de beraber poz verdi.

Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Baysel parti için iddialı bir seçim yapmıştı.

Süper mini şortu, parıltılı bluzu ve deri ceketiyle dikkat çeken oyuncu kombinini deri çizmelerle tamamladı. Ancak bu tarzı sosyal medyada hayranlarını ikiye böldü.

Kimi Cemre Baysel'i çok beğenirken kimi de "Bu tarzı partiye uymamış", "Kendi de rahat değil gibi", "Sürekli şortunu çekiştiriyor", "Cemre kötü olmuşsun sorry" yorumlarında bulundu.

CEMRE BAYSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını, 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde yardımcı bir rol ile yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Cemre Baysel Cemre Baysel kimdir
