Cemre Baysel lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı! Bakan bir daha baktı

Baht Oyunu, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi birçok projede rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel şimdilerde Güller ve Günahlar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni projesi için hazırlık yapan Baysel imaj değiştirip saçlarını siyaha boyattı.

'Güller ve Günahlar' dizisiyle izleyiciyle buluşmak için gün ünlü isim, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Spor ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kısa bir tur yaptı. Baysel, daha sonra aracını valeden alarak, Nişantaşı'ndan ayrıldı. Cemre Baysel lüks aracıyla adeta bakana bir daha baktırdı.