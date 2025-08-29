MAGAZİN

Cemre Baysel lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı! Bakan bir daha baktı

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan ancak dizisi apar topar final yapan Cemre Baysel şimdilerde yeni proje hazırlığında. Yeni projesi için saçlarını da siyaha boyatan ünlü isim Nişantaşı'nda lüks aracıyla görüntülendi. Baysel kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Baht Oyunu, Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... gibi birçok projede rol alan güzel oyuncu Cemre Baysel şimdilerde Güller ve Günahlar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni projesi için hazırlık yapan Baysel imaj değiştirip saçlarını siyaha boyattı.

'Güller ve Günahlar' dizisiyle izleyiciyle buluşmak için gün ünlü isim, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Spor ve doğal tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kısa bir tur yaptı. Baysel, daha sonra aracını valeden alarak, Nişantaşı'ndan ayrıldı. Cemre Baysel lüks aracıyla adeta bakana bir daha baktırdı.

