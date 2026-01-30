Cemre Baysel özel gece için hazırlandı! Beyaza büründü

Son günlerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Cemre Baysel, şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Baysel özel bir gece için hazırlandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Geceye beyazlar içerisinde katılan ünlü isim sade görünümüyle tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Cemre Baysel için sosyal medyada; 'sade ve şık', 'çok güzel', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Baysel’in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Baysel'in adı son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başlanmıştı. Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı'nın aşkı resmen belgelendi.