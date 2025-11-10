Cemre Baysel Türk yarış pilotuyla baş başa yemekte! Aşk iddiası

Aytaç Şaşmaz ile olaylı ayrılığın ardından Blok3 ile adı anılan Cemre Baysel aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

'Güller ve Günahlar' dizisiyle ekrana dönen Cemre Baysel son olarak rapçi ile aşk yaşadığı iddialarına isyan etmişti. Baysel açıklamasında "Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır" demişti.

Baysel şimdi ise Formula 1 pilotu Cem Bölükbaşı ile görüntülendi.

Gossippasta'nın paylaşımlarıyla ortaya çıkan ikili Instagram'da da birbirini takip etmeye başladı.

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı ve Cemre Baysel'in yeni aşka yelken açtığı konuşulurken taraflardan bir açıklama ise gelmedi.