Cemre Baysel ve Blok3'ün ayrılık sebebi ortaya çıktı! "Birlikte olmalarını şaşırmıştım"

‘Güller ve Günahlar’ın Zeynep'i Cemre Baysel aşk hayatıyla da gündemde. Uzun süredir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz bir süre önce ayrıldı. Baysel ise yeni aşk iddialarıyla gündeme geldi.

“Cemre Baysel ile Blok3 arasında aşk var mı yok mu merak edilirken Ece Erken'den yeni bir iddia geldi.

Cemre Baysel ve Blok3 arasındaki ayrılığın nedenini Ece Erken açıklarken diğer sunucunun "Birlikte olmalarını şaşırmıştım" demesi dikkat çekti.

AYTAÇ ŞAŞMAZ DA İSTEMEMİŞ

Ailesine baktığı söylenen Cemre Baysel'in ailesinden veto geldiği bu yayında ortaya çıktı. Ece Erken'in iddiasına göre oyuncunun Blok3'le ilişkisine onay çıkmadı.

Erken yayında "Ailesi çalıştırmayan erkek, o kafada olan bir erkekle olmasını istemiyor. Aytaç da evlenince asla çalıştırmam kafasındaymış Blok3 de öyle. Evin direği Cemre aile istemiyor" dedi.