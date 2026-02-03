Cenk Eren 'Vasiyetimi hazırladım' diyerek servetini ne yapacağını açıkladı

Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybetmesi sevenlerini yıktı. Ünlü isimleri yasa boğan ölüm haberi sonrası Cenk Eren de kararını verdi.

"Fatih Ürek’in vefatının ardından ben de vasiyet hazırlamaya karar verdim" diyen Cenk Eren, Gel Konuşalım yayınında açıklamalarda bulundu. Eren "Avukatım bir taslak hazırladı. Hazırlamakta fayda var. Fatih hastaneye kaldırıldığında avukatımla konuştum o da taslak hazırladı" dedi.

Servetine dair de konuşan Cenk Eren "Benim bütün derdim çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanları. Büyük olasılıkla bu 3 yere bir şey yapılabilir. Ajda (Pekkan) ile de çok konuşuyoruz bu sokak hayvanlarını... Bakım evi olabilir, sokak hayvanları için klinik olabilir. Kalanları da ailem var, yeğenlerim var" dedi.

FATİH ÜREK'İN VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yıllar önce Fatih Ürek, kendisine bir belgesel teklifi geldiğini belirtmiş ve bu vesileyle vasiyetinden söz etmişti. Ünlü sanatçı kendi adına bir vakıf kurulmasını ve okullar yapılmasını istediğini belirtmişti. Ürek, "Aslında bir yerde yazdım, bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey, benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum. Yaşım geçti ondan mı acaba…" demişti.